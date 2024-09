Politieonderzoek naar dode wolf in Gelderse Harskamp

De politie doet onderzoek naar de dood van een wolf in de nacht van woensdag op donderdag in het Gelderse Harskamp. Dat onderzoek wordt gedaan om een misdrijf uit te sluiten.

De politie werd rond 00.30 uur gewaarschuwd dat een wolf was aangereden op de Westenengerdijk. Agenten troffen er de wolf en auto aan, net als de 22-jarige bestuurder uit de gemeente Ede. De wolf stierf kort daarna, meldt de politie op X.

Of de wolf daadwerkelijk is doodgereden, of dat er misschien iets anders is gebeurd, wordt volgens een politiewoordvoerder nog onderzocht.

