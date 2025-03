Politie redt ernstig verwaarloosde hond in centrum Amsterdam

In de Amsterdamse Spuistraat is een hond in beslag genomen vanwege vermoedelijke verwaarlozing. Politieagenten in burger zagen dinsdag het dier lopen onder begeleiding van een groep mensen en merkten direct op dat er iets mis was. De vacht van de hond was volledig vervilt, wat volgens de agenten een teken kon zijn van slechte verzorging.

De politie schakelde een gespecialiseerde dierencoördinator in om de situatie te beoordelen. Deze bevestigde al snel het vermoeden van de agent: de hond werd niet goed verzorgd.

De eigenaar van de hond is ter plekke aangehouden en meegenomen voor verder onderzoek. De viervoeter is door de politie in beslag genomen en overgedragen aan een opvanglocatie, waar het de nodige verzorging zal krijgen.

De officier van justitie zal beslissen over verdere stappen tegen de eigenaar en wat er uiteindelijk met de hond zal gebeuren. Het is nog niet duidelijk of de eigenaar de hond terugkrijgt of dat het dier een nieuw thuis zal krijgen.