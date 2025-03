Man die eigen hond doodstak: 'Had een rare blik in zijn ogen'

De man die zaterdagavond in Amsterdam-Noord zijn eigen hond doodstak, deed dat na een ruzie met zijn vrouw. De hond beet de eigenaar in zijn arm en liet niet meer los. "Mijn vrouw heeft een mes moeten pakken, want anders scheurde hij mijn hele arm uit elkaar", vertelt hij aan AT5.

Het incident gebeurde in een woning aan de Pinksterbloemstraat. De eigenaar had naar eigen zeggen een felle discussie met zijn vrouw. Daarbij begon de Amerikaanse staffordshireterriër van 9 jaar oud te blaffen. "Ik waarschuwde hem en toen greep hij me", vertelt de eigenaar aan de omroep. "Hij had een hele rare blik in zijn ogen. Die blik heeft hij nog nooit gehad."

De man werd in zijn been en onderarm gebeten en is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een politiewoordvoerder heeft hij "lelijke wonden" en bestaat bij bijtwonden vaak het risico op infecties. De dode hond is meegenomen door de dierenambulance en daarna in beslag genomen door politie.