Eindelijk een thuis: hond Pimmetje na ruim 1000 dagen uit asiel

Bijna 3 jaar zat hond Pimmetje in het dierenasiel in Breda te wachten op een baasje, want niemand wilde hem hebben. Nu heeft de 6-jarige viervoeter dan eindelijk een warm thuis gevonden. "We schreeuwen het van de daken!", zegt assistent-manager Stefanie Lowes van Dierenopvangcentrum Breda.

Het kan soms moeilijk zijn om een gouden mandje te vinden voor honden. Het is altijd goed nieuws als het wel lukt, net als bij het gouden mandje voor de beagles in bovenstaande video.

Pimmetje kwam 3 jaar geleden in het asiel terecht nadat zijn baasje was overleden. Een nieuwe plek vinden was lastig, omdat de kruising boerenfox niet bij kinderen of andere honden kon worden geplaatst. Bovendien houdt Pimmetje niet van wandelen, wat de zoektocht nog moeilijker maakte.

Na een eerdere mislukte oproep met Kerst ging het asiel opnieuw op zoek naar een geschikte plek. En deze keer met succes: de nieuwe baasjes kwamen meerdere keren langs en een gedragsdeskundige hielp bij de overgang naar zijn nieuwe huis. Daar heeft Pimmetje nu alle ruimte om te rennen en spelen.

'Helemaal verliefd'

"Inmiddels zit hij al een tijdje bij zijn nieuwe eigenaren en ze zijn helemaal verliefd op hem", laat het asiel weten. "Hij heeft het rijk helemaal voor zichzelf en een lekkere grote tuin waar hij kan rondrennen totdat hij erbij neervalt." De medewerkers blijven het baasje begeleiden om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Het asiel durfde het nieuws niet meteen te delen, omdat eerdere plaatsingen mislukten. Maar nu is het definitief: na 1078 dagen wachten is Pimmetje eindelijk thuis. Voor mensen die Pimmetje willen blijven volgen nu hij geadopteerd is, kunnen hier terecht.