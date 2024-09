Geldzorgen door ringworminfectie: uitbraak bij katten in dierenasiel Terneuzen

In dierenasiel Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen is ringworm uitgebroken. Om de ziekte te bestrijden is veel geld nodig en dat zorgt voor zorgen. De ziekte is erg besmettelijk zowel tussen dieren onderling als van dier op mens.

Anders dan de naam misschien doet vermoeden is ringworm geen worminfectie, maar een besmettelijke huidinfectie veroorzaakt door schimmels. Er wordt gesproken van een ringworminfectie, omdat de plekjes die ontstaan door de schimmel de vorm van een ring hebben. Ringworm maakt de huid vaak schilferig, korstig en rood van kleur. Het dierenasiel vermoedt dat de ringworm via een zwerfkat het asiel is binnengedrongen.

De reddende engel

Voordat de schimmeluitbraak werd ontdekt, adopteerde Tanita de Kock uit Hulst haar katten Mayla en Balou uit het asiel. Ze is dolblij met haar nieuwe huisgenoten, maar ontdekt later dat Balou ringworm heeft. Een kale plek op het topje van zijn staart verraadt de infectie.

Niet alleen ziektes zijn gevaarlijk voor katten:

Van een goeie vriendin die in het dierenasiel in Terneuzen werkt krijgt Tanita te horen dat zij niet de enige is met zieke katten, ook het dierenasiel wordt moedeloos van alle besmette katjes. De ziekte is behoorlijk hardnekkig en je komt er niet zomaar van af, legt ze uit aan Omroep Zeeland. Om het dierenasiel uit de brand te helpen zet De Kock een doneeractie op.

10.000 euro ophoesten

Volgens de penningmeester Ruud van Velzen kan het dierenasiel de extra kosten voor het bestrijden van de ziekte niet dragen. Er moet desinfectiemiddel gekocht worden, het personeel moet beschermende kleding dragen en er moeten medicijnen worden gekocht. Daar komt nog eens bij dat niet alleen de katten ziek kunnen worden maar ook het personeel. Het asiel heeft zelf geen ervaring met ringworm maar weet via een andere dierenopvang dat de kosten tot boven de 10.000 kunnen oplopen.

Inmiddels heeft de actie al 5.000 euro opgeleverd, maar daarmee zijn nog niet alle patiënten geholpen. Er moet dus nog een hoop gebeuren voordat alle poesjes weer vrolijk kunnen spinnen.