Honden vel over been: inspectie grijpt in na schokkende vondst

In de gemeente Borne zijn afgelopen vrijdag twee honden in beslag genomen vanwege ernstige verwaarlozing. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) greep in na een melding bij het meldpunt 144. De dieren, beide Staffordshire-kruisingen, waren zwaar ondervoed en hadden ernstige gezondheidsproblemen.

Forensisch psycholoog Ernst Ameling legt uit dat het een waarschuwing kan zijn als iemand dieren mishandelt, kijk daarvoor bovenstaande video.

Een inspecteur van de LID bezocht het adres na de melding en trof daar de schokkende situatie aan. De honden waren zoals op een foto te zien is vel over been, hun nagels waren veel te lang en hun gebit was in zeer slechte staat. Eén van de dieren vertoonde zelfs tekenen van uitdroging. Vanwege de ernst van de situatie werd in overleg met het Openbaar Ministerie (OM) besloten om de honden direct in beslag te nemen.

Beeld: Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn

Ondergebracht bij opvang

De dieren zijn overgebracht naar een opvanglocatie waar ze de nodige medische zorg krijgen. Het OM buigt zich binnenkort over de zaak en zal bepalen welke verdere stappen er worden genomen tegen de eigenaar.