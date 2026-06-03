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Naaktslakken veroorzaken stroomstoring in attractiepark Hengelo

Naaktslakken veroorzaken stroomstoring in attractiepark Hengelo

Dieren

Vandaag, 14:40

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Opmerkelijk verhaal uit Hengelo: naaktslakken hebben daar voor een stroomstoring gezorgd in een deel van Attractiepark De Waarbeek. De weekdieren hebben hun weg gevonden naar een elektriciteitskast en dat heeft geleid tot kortsluiting met daaropvolgend de stroomuitval, aldus het park. Vijf attracties waren tijdelijk niet te gebruiken. De technische dienst van het Twentse park is bezig de schade te herstellen.

Inmiddels is dat gelukt voor achtbaan Rupsje Mae. Het streven is Mason's Beestenboel, Tea Cups en de nieuwe attracties Missie 18 en Wolkenvaert ook voor het einde van de dag weer te laten draaien, "mits er geen zware beschadigingen aan de elektrische installaties worden vastgesteld".

Door ANP

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