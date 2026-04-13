Efteling past parkeerbeleid aan: 'Het wordt op deze manier onbetaalbaar'

Vandaag, 11:55 - Update: 1 uur geleden

De Efteling gooit het parkeerbeleid voor abonnementhouders om, en dat zorgt voor onrust. In een mail laat het park weten dat het aantal bezoekers moet worden gestuurd vanwege een natuurvergunning. "Door de huidige natuurvergunning, waarin een maximum aantal bezoekers is vastgelegd, moeten we zorgvuldige keuzes maken in hoe we die ruimte benutten", aldus de Efteling.

Vanaf 15 juni 2026 verandert het parkeerabonnement. Abonnees moeten dan betalen om hun auto voor de deur te zetten. Wel krijgen ze korting afhankelijk van hun abonnement. Volgens het park moet dit bezoekers bewuster laten kiezen hoe vaak ze komen.

Op sociale media stromen verontwaardigde reacties binnen. Jaap Visser schrijft: "Ik heb mijn @Efteling abonnement stopgezet".

Veel bezoekers vrezen dat een dagje Efteling flink duurder wordt. "Ik weet in ieder geval dat ik mijn abbo nu waarschijnlijk niet meer ga verlengen als ik steeds ga moeten betalen voor parkeren", schrijft Michelle. Ze wijst ook op het alternatief: "Met het OV gaan is ook veel duurder en doe er 1,5uur over ipv 30 minuten rijden".

Anderen zetten vraagtekens bij het argument duurzaamheid. "Dit draait simpelweg om geld", reageert een gebruiker. Weer een ander zegt: "Je straft mensen die niet met OV kunnen komen onder de paraplu 'duurzaamheid'."

Sommige fans haken definitief af. "Wij zijn er ook klaar mee na 15 jaar", klinkt het. En een ander schrijft: "Het wordt op deze manier onbetaalbaar, aangezien wij best vaak gaan."

'Vergelijkbaar'

Volgens de Efteling blijft het voor veel mensen financieel vergelijkbaar. "De gemiddelde abonnementhouder bezoekt de Efteling ongeveer 8 keer per jaar. Voor het meest gekozen abonnement, het Plus-abonnement, komen de parkeerkosten bij dat aantal bezoeken in het nieuwe systeem ongeveer overeen met het huidige parkeerabonnement." Ook wordt een busrit naar het attractiepark goedkoper.

Wel erkent het park dat niet iedereen erop vooruitgaat. "We begrijpen goed dat deze aanpassing voor een deel van onze abonnementhouders minder gunstig uitpakt."

Door Redactie Hart van Nederland

