Brand bij Raveleijn in Efteling tijdens werkzaamheden

Brand

Vandaag, 10:01 - Update: 34 minuten geleden

Tijdens onderhoudswerkzaamheden in de attractie Raveleijn in de Efteling is donderdagochtend een kleine brand ontstaan. Daarbij kwam veel rook vrij. Dat bevestigt het park aan Hart van Nederland. De attractie was vanwege het onderhoud al gesloten voor publiek.

Bezoekers van het attractiepark liepen geen gevaar. De brand ontstond namelijk toen het park nog dicht was. Het vuur was snel onder controle en de schade lijkt beperkt te zijn gebleven.

In 2023 woedde er ook een brand in het openluchttheater. Toen vatte een decorstuk vlam tijdens een show. De attractie werd ontruimd. Niemand raakte gewond.

Bekijk hier de beelden van de brand in 2023:

Brand bij Efteling-show Raveleijn, theater ontruimd
0:44

Brand bij Efteling-show Raveleijn, theater ontruimd

Door ANP

