Efteling neemt afscheid van dieren in show Raveleijn, ook nieuwe attractie

Dieren

Vandaag, 20:10

De Efteling stopt met het gebruik van levende dieren in de parkshow Raveleijn. Dat maakt het attractiepark woensdag bekend. De huidige show, waarin onder andere paarden en raven te zien zijn, is dit seizoen voor het laatst te beleven. Naar verwachting opent de Efteling het hernieuwde themagebied met de vernieuwde parkshow eind volgend jaar.

"De parkshow krijgt echt een complete metamorfose. Daarom is die straks vaker dan ooit te zien: meerdere keren per dag en bijna het hele jaar door. Daarnaast maken levende dieren geen onderdeel meer uit van de beleving. Ook kiezen we vanwege onze duurzaamheidsvisie voor milieuvriendelijkere vuureffecten", vertelt Koen Sanders, directeur Product, Markt en Imago bij het attractiepark.

Taakstraf en parkverbod voor dierenactivisten die Efteling-show verstierden
Taakstraf en parkverbod voor dierenactivisten die Efteling-show verstierden

De afgelopen jaren kwamen de dierenshows in opspraak, zo verstoorden dierenactivisten in 2019 een show met ridders te paard. De activisten kregen uiteindelijk een taakstraf wegens smaad.

Nieuwe verhaallijn en attracties

De show van themagebied Raveleijn krijgt een nieuwe verhaallijn, waarin de huidige hoofdpersonages terugkeren. Ook het decor in de openluchtarena wordt uitgebreid, en er komt een nieuwe attractie buiten de stadsmuur waarbij bezoekers ‘meevliegen’ op de vleugels van raven. Daarnaast breidt de Efteling de horecalocatie uit en komt er een nieuwe souvenirwinkel.

Efteling stopt met VOC-symbool in logo Vliegende Hollander
Efteling stopt met VOC-symbool in logo Vliegende Hollander
