Efteling stopt met VOC-symbool in logo Vliegende Hollander

De Efteling heeft een nieuw logo ontworpen voor de attractie De Vliegende Hollander. Het oude en bekende logo was gebaseerd op het originele VOC-embleem uit de 17e eeuw. Het pretpark in Kaatsheuvel lijkt met het nieuwe ontwerp gevoeligheden rondom het VOC-wapen voor te willen zijn.

Het oude logo had veel weg van het VOC-embleem. Een grote sierlijke 'V' prijkte op een schild, met links daarachter een 'H' en rechts een typische Efteling-'E'. De letters stonden voor de naam van de attractie: Vliegende Hollander Efteling. Het nieuwe logo is eenvoudiger: nu staan er alleen een sierlijke 'V' en een grote 'H' op het schild.

De ingang van De Vliegende Hollander met op de standbeelden nog het oude logo. Beeld: Google Maps

Nieuwe logo op souvernirs

Voorlopig is het nieuwe logo alleen te zien op souvenirs. De achtbaan zelf behoudt nog zijn oorspronkelijke uitstraling. Zowel binnen als buiten de attractie is het oude VHE-logo nog overal zichtbaar. Dit ontwerp verwees naar de zeventiende eeuw, de tijd waarin het verhaal van kapitein Willem van der Decken zijn oorsprong vond.

Die link naar het VOC-symbool ligt tegenwoordig gevoeliger. De Verenigde Oost-Indische Compagnie staat namelijk niet alleen voor Nederlandse handelsgeest, maar ook voor kolonialisme, slavernij en uitbuiting. Het gebruik van zo’n logo kan daardoor tot vragen en kritiek leiden.

Discussie vermijden

Om discussies te vermijden, kiest de Efteling op nieuwe souvenirs nu voor een ander ontwerp. Zo zijn mokken, kleding en magneten voorzien van het nieuwe VH-logo of een variant met een schip.

Een woordvoerder van het pretpark laat aan Looopings weten dat de nieuwe designs in opdracht van de afdeling merchandise zijn gemaakt. Het park heeft geen plannen om de huisstijl van de attractie zelf te wijzigen.