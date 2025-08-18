Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Efteling stopt met VOC-symbool in logo Vliegende Hollander

Efteling stopt met VOC-symbool in logo Vliegende Hollander

Ontspanning

Gisteren, 13:47

Link gekopieerd

De Efteling heeft een nieuw logo ontworpen voor de attractie De Vliegende Hollander. Het oude en bekende logo was gebaseerd op het originele VOC-embleem uit de 17e eeuw. Het pretpark in Kaatsheuvel lijkt met het nieuwe ontwerp gevoeligheden rondom het VOC-wapen voor te willen zijn.

Het oude logo had veel weg van het VOC-embleem. Een grote sierlijke 'V' prijkte op een schild, met links daarachter een 'H' en rechts een typische Efteling-'E'. De letters stonden voor de naam van de attractie: Vliegende Hollander Efteling. Het nieuwe logo is eenvoudiger: nu staan er alleen een sierlijke 'V' en een grote 'H' op het schild.

De ingang van De Vliegende Hollander met op de standbeelden nog het oude logo. Beeld: Google Maps

De ingang van De Vliegende Hollander met op de standbeelden nog het oude logo. Beeld: Google Maps

Nieuwe logo op souvernirs

Voorlopig is het nieuwe logo alleen te zien op souvenirs. De achtbaan zelf behoudt nog zijn oorspronkelijke uitstraling. Zowel binnen als buiten de attractie is het oude VHE-logo nog overal zichtbaar. Dit ontwerp verwees naar de zeventiende eeuw, de tijd waarin het verhaal van kapitein Willem van der Decken zijn oorsprong vond.

Die link naar het VOC-symbool ligt tegenwoordig gevoeliger. De Verenigde Oost-Indische Compagnie staat namelijk niet alleen voor Nederlandse handelsgeest, maar ook voor kolonialisme, slavernij en uitbuiting. Het gebruik van zo’n logo kan daardoor tot vragen en kritiek leiden.

Discussie vermijden

Om discussies te vermijden, kiest de Efteling op nieuwe souvenirs nu voor een ander ontwerp. Zo zijn mokken, kleding en magneten voorzien van het nieuwe VH-logo of een variant met een schip.

Een woordvoerder van het pretpark laat aan Looopings weten dat de nieuwe designs in opdracht van de afdeling merchandise zijn gemaakt. Het park heeft geen plannen om de huisstijl van de attractie zelf te wijzigen.

Lees ook

Door armoede nooit op uitje, maar vandaag beleefde deze familie een droomdag
Door armoede nooit op uitje, maar vandaag beleefde deze familie een droomdag
Efteling-cadeaus voor 73-jarig bestaan belanden massaal op Marktplaats
Efteling-cadeaus voor 73-jarig bestaan belanden massaal op Marktplaats
Bizar: kittens onder de olie gevonden in Efteling-achtbaan: ‘Ze stonken enorm’
Bizar: kittens onder de olie gevonden in Efteling-achtbaan: ‘Ze stonken enorm’
Efteling haalt kinderboekje uit de schappen na klacht over stereotype afbeeldingen
Efteling haalt kinderboekje uit de schappen na klacht over stereotype afbeeldingen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.