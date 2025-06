Efteling-cadeaus voor 73-jarig bestaan belanden massaal op Marktplaats

Een speciaal verjaardagscadeau van de Efteling is nog maar net uitgedeeld, of het wordt al massaal op Marktplaats aangeboden. Medewerkers van het pretpark kregen dit weekend een meterslange slinger, gemaakt van gerecyclede Efteling-kleding. Het unieke aandenken werd uitgereikt ter ere van het 73-jarig bestaan van het park. Toch lijken tientallen medewerkers liever contant geld te willen dan de feestelijke vlaggenlijn.

Fans van de Efteling hebben niet alleen veel geld over voor hun favoriete park, maar staan ook gerust urenlang in de rij om als een van de eersten een nieuwe attractie te beleven. In oktober vorig jaar opende het park zijn nieuwste attractie: Danse Macabre. Sommige bezoekers stonden toen wel vier uur in de rij, zoals te zien in de bovenstaande video.

De ongeveer vier meter lange slinger bestaat uit vijftien vlaggetjes in de kenmerkende kleuren blauw, oranje en wit – dezelfde kleuren als de bedrijfskleding van het sprookjespark. In totaal kregen drieduizend personeelsleden dit exclusieve item, dat volgens de Efteling niet in de winkel te koop zal zijn.

Bieden op exclusief item

Maandagochtend hadden al tientallen medewerkers hun cadeau online te koop gezet. Meestal wordt geen vaste prijs gevraagd, maar de biedingen lopen snel op. Sommige geïnteresseerden bieden tussen de 50 en 80 euro. In één geval is zelfs al 250 euro geboden.

Dat het cadeau niet in de winkel te koop is, maakt het voor verzamelaars extra aantrekkelijk. Dat blijkt ook uit de teksten bij de advertenties. "Deze vlaggetjes zijn exclusief uitgedeeld aan medewerkers van de Efteling en zullen niet in de winkels komen te liggen", schrijft een verkoper. Een andere, uit Veldhoven, benadrukt: "Let op, dit item is niet in de winkels te koop en is exclusief voor alleen medewerkers uitgegeven! Ik hoop hier een (Efteling) fan heel blij mee te maken!"

Toch maak je als niet-Eftelingmedewerker ook kans om de slinger te bemachtigen zonder je portemonnee te hoeven trekken. Ter ere van de verjaardag van het park is er namelijk een winactie opgezet. De winnaar ontvangt niet alleen de vlaggenlijn, maar krijgt er ook gratis kaartjes voor het park bij.