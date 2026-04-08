Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Man redt kuikentjes van val bij Droomvlucht in Efteling, beelden gaan viraal

Dieren

Gisteren, 21:16 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

Een hartverwarmende reddingsactie op eerste paasdag bij de Droomvlucht in de Efteling. Elf kuikentjes die nog niet konden vliegen, dreigden op de harde stenen te vallen. Totdat een man te hulp schoot en ieder eendje opving en veilig naar het water bracht. De video waarop de actie te zien is, gaat op dit moment viraal.

Nicole Heijnen zag de eendjes vallen en filmde de reddingsactie. "De man klom zonder na te denken over het hek om ze te helpen en op te vangen, echt fantastisch. De hulp was echt nodig, want ze konden de moedereend niet volgen. Het hele tafereel duurde zo'n kwartier. De kuikentjes bleven maar komen", vertelt ze tegen Hart van Nederland.

Nicole bedankte de man na de succesvolle actie. "Hij sprak geen Nederlands, dus hij verstond mij niet eens. 'Thank you, you're my hero' flapte ik eruit. Hij was blij dat hij kon helpen. Dit soort mensen maken de wereld een beetje mooier. En dat op eerste paasdag, hoe toepasselijk."

In bovenstaande video zie je hoe de Efteling-bezoeker de kuikentjes één voor één redt.

Door Redactie Hart van Nederland

Vier kuikens zorgen voor opvallend tafereel op A27
ZIEN: Jong waterhoentje valt in kanaal Helmond, brandweer grijpt snel in

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.