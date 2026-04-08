Man redt kuikentjes van val bij Droomvlucht in Efteling, beelden gaan viraal

Een hartverwarmende reddingsactie op eerste paasdag bij de Droomvlucht in de Efteling. Elf kuikentjes die nog niet konden vliegen, dreigden op de harde stenen te vallen. Totdat een man te hulp schoot en ieder eendje opving en veilig naar het water bracht. De video waarop de actie te zien is, gaat op dit moment viraal.

Nicole Heijnen zag de eendjes vallen en filmde de reddingsactie. "De man klom zonder na te denken over het hek om ze te helpen en op te vangen, echt fantastisch. De hulp was echt nodig, want ze konden de moedereend niet volgen. Het hele tafereel duurde zo'n kwartier. De kuikentjes bleven maar komen", vertelt ze tegen Hart van Nederland.

Nicole bedankte de man na de succesvolle actie. "Hij sprak geen Nederlands, dus hij verstond mij niet eens. 'Thank you, you're my hero' flapte ik eruit. Hij was blij dat hij kon helpen. Dit soort mensen maken de wereld een beetje mooier. En dat op eerste paasdag, hoe toepasselijk."

In bovenstaande video zie je hoe de Efteling-bezoeker de kuikentjes één voor één redt.