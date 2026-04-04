ZIEN: Jong waterhoentje valt in kanaal Helmond, brandweer grijpt snel in

Het was zaterdag even schrikken in het centrum van Helmond. Een jong waterhoentje viel uit het nest en belandde in het kanaal. Het diertje kon zelf niet meer terug naar zijn nest. Omstanders zagen het gebeuren en twijfelden geen moment: zij schakelden de brandweer in.

De brandweer kwam snel ter plaatse en wist het jonge vogeltje uit het water te halen. Vervolgens werd het voorzichtig teruggezet in het nest.