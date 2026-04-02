Paard door brandweer uit sloot gered in Castricum

De brandweer van Limmen stond donderdagochtend voor een flinke uitdaging. Rond 08.30 uur werden brandweerlieden opgeroepen voor een paard in nood. Het dier was in het Noord-Hollandse Castricum in een sloot beland en kon er niet zelfstandig uitkomen.

Het paard oogde vermoeid, bewoog nauwelijks en kon er zelf niet meer uitkomen. Meerdere brandweerlieden hebben met trekbanden en met hulp van een kraan het dier voorzichtig uit het water gehaald.

Het dier is nagekeken door een dierenarts. Nadat het was afgedroogd, kon het weer zelfstandig lopen.