Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Paard door brandweer uit sloot gered in Castricum

Dieren

2 apr 2026, 12:21 - Update: 2 apr 2026, 13:49

Link gekopieerd

De brandweer van Limmen stond donderdagochtend voor een flinke uitdaging. Rond 08.30 uur werden brandweerlieden opgeroepen voor een paard in nood. Het dier was in het Noord-Hollandse Castricum in een sloot beland en kon er niet zelfstandig uitkomen.

Het paard oogde vermoeid, bewoog nauwelijks en kon er zelf niet meer uitkomen. Meerdere brandweerlieden hebben met trekbanden en met hulp van een kraan het dier voorzichtig uit het water gehaald.

Het dier is nagekeken door een dierenarts. Nadat het was afgedroogd, kon het weer zelfstandig lopen.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.