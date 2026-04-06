Vier kuikens zorgen voor opvallend tafereel op A27

Dieren
Vandaag, 11:47
Op de A27 bij knooppunt Rijnsweerd konden automobilisten maandagochtend een bijzonder tafereel tegenkomen: vier ganzenkuikens liepen over de snelweg. Een weginspecteur kwam ter plaatse om de dieren in veiligheid te brengen.
"Doordat we even moesten wachten op de dierenambulance, schoven ze aan bij de paasbrunch in de verkeerscentrale", meldt Rijkswaterstaat op X.
