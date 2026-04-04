Politiehond gewond bij actie Vlissingen, schot gelost bij aanhouding

Crime

4 apr 2026, 08:27 - Update: 4 apr 2026, 11:57

In Vlissingen is vrijdagavond een schot gelost bij een grote politieactie. Dat gebeurde na een melding van een persoon met "onbegrepen gedrag". Dat meldt de politie. Tijdens de actie in de Kasteelstraat raakte een diensthond gewond.

Volgens een correspondent ter plaatse werd een onderhandelaar ingezet om hulp te bieden aan de persoon met onbegrepen gedrag. De situatie escaleerde, waarna het arrestatieteam werd ingezet. Het arrestatieteam viel het pand binnen, maar de persoon gaf zich niet zonder slag of stoot gewonnen.

Er waren verschillende knallen te horen bij de politieactie, aldus de correspondent, en er kwam lichte rook uit de woning. Een agent heeft de verdachte in zijn been geschoten.

Gewond

De verdachte is aangehouden en voor verzorging overgebracht naar een ziekenhuis. De diensthond die gewond raakte, is door een lid van het arrestatieteam naar een dierenarts in Middelburg gebracht. Hoe het nu met de hond gaat, is niet bekend.

De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Volg Hart van Nederland
