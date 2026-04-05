Hond en baasje uit auto in water bij Wittelte gered

Ongeluk

Gisteren, 18:39 - Update: 8 uur geleden

Bij het Drentse Wittelte is zondagmiddag een auto te water geraakt. De bestuurster en haar hondje konden uit het voertuig gered worden, zag een correspondent ter plaatse.

Hulpdiensten rukten volgens de correspondent massaal uit om hulp te verlenen bij het incident op de N371. 'De brandweer haalde de bestuurster uit de auto en kon gelukkig ook het hondje in veiligheid brengen.'

De correspondent weet verder te melden dat door het ongeval één rijbaan van de N371 tijdelijk werd afgesloten, wat voor verkeershinder zorgde.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

