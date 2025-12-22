Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Efteling haalt stem Paul van Vliet weg uit Sprookjesbos

Efteling haalt stem Paul van Vliet weg uit Sprookjesbos

BN'ers

Vandaag, 21:23

Link gekopieerd

Paul van Vliet is niet langer als verteller te horen in het Sprookjesbos van de Efteling bij het sprookje De Nieuwe Kleren van de Keizer. Dat bevestigt een woordvoerder van het park aan het ANP na berichtgeving van pretparkplatform Looopings.

Onlangs werd het sprookje, waarin een keizer voor de gek wordt gehouden en zonder kleren rondparadeert, voorzien van een opknapbeurt. Als gevolg daarvan werd ook de vertelstem die erbij te horen is aangepast. "De Efteling voert al enkele jaren het beleid om vertellende stemmen een faciliterende, ondersteunende rol te geven. Daarbij nemen we geleidelijk afscheid van stemmen die duidelijk herkenbaar zijn", zegt een woordvoerder van het pretpark.

Volgens de Efteling gebeurde dat eerder ook met de stem van Paul de Leeuw bij de attractie De Indische Waterlelies. "In lijn met dit beleid is de stem van Paul van Vliet niet meer te horen in dit sprookje. De keuze sluit aan bij onze wens om te werken met meer anonieme, tijdloze Efteling-stemmen." Bij de attractie is nu de stem te horen van de in 2017 overleden Toos van de Voorde-Verdult, die eerder ook de vertelling voor Het Meisje met de Zwavelstokjes insprak.

Van Vliet was sinds 2012 te horen als verteller van het sprookje. De cabaretier overleed in 2023 op 87-jarige leeftijd.

Het pretpark verandert wel vaker dingen, zo verdween eerder al de bekende bobsleebaan:

Efteling sloopt bekende Bobsleebaan
0:43

Efteling sloopt bekende Bobsleebaan

Door ANP

Lees ook

Efteling reageert op 'racistische' Monsieur Cannibale: 'We vergroten karakters uit'
Efteling reageert op 'racistische' Monsieur Cannibale: 'We vergroten karakters uit'
Ezeltje strekje! Pornofilm van orgie in Efteling-huisje opgedoken
Ezeltje strekje! Pornofilm van orgie in Efteling-huisje opgedoken
Efteling-fan wil genderneutrale toiletten: 'Het heeft onze aandacht'
Efteling-fan wil genderneutrale toiletten: 'Het heeft onze aandacht'
Efteling haalt kinderboekje uit de schappen na klacht over stereotype afbeeldingen
Efteling haalt kinderboekje uit de schappen na klacht over stereotype afbeeldingen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.