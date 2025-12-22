Efteling haalt stem Paul van Vliet weg uit Sprookjesbos

Paul van Vliet is niet langer als verteller te horen in het Sprookjesbos van de Efteling bij het sprookje De Nieuwe Kleren van de Keizer. Dat bevestigt een woordvoerder van het park aan het ANP na berichtgeving van pretparkplatform Looopings.

Onlangs werd het sprookje, waarin een keizer voor de gek wordt gehouden en zonder kleren rondparadeert, voorzien van een opknapbeurt. Als gevolg daarvan werd ook de vertelstem die erbij te horen is aangepast. "De Efteling voert al enkele jaren het beleid om vertellende stemmen een faciliterende, ondersteunende rol te geven. Daarbij nemen we geleidelijk afscheid van stemmen die duidelijk herkenbaar zijn", zegt een woordvoerder van het pretpark.

Volgens de Efteling gebeurde dat eerder ook met de stem van Paul de Leeuw bij de attractie De Indische Waterlelies. "In lijn met dit beleid is de stem van Paul van Vliet niet meer te horen in dit sprookje. De keuze sluit aan bij onze wens om te werken met meer anonieme, tijdloze Efteling-stemmen." Bij de attractie is nu de stem te horen van de in 2017 overleden Toos van de Voorde-Verdult, die eerder ook de vertelling voor Het Meisje met de Zwavelstokjes insprak.

Van Vliet was sinds 2012 te horen als verteller van het sprookje. De cabaretier overleed in 2023 op 87-jarige leeftijd.

