Simon heeft Kikkerachtbaan uit Duinrell in voortuin: 'Droom komt uit'

Hij reist de hele wereld over om pretparken en achtbanen te bezoeken, maar heeft er nu eentje in zijn voortuin staan. En niet zomaar een: een deel van de Kikkerachtbaan uit attractiepark Duinrell. Simon de Bruijn uit Dordrecht kan het zelf nog amper geloven. "Een kinderdroom is uitgekomen."

Op 9 november vond de laatste rit plaats van de Kikkerachtbaan in attractiepark Duinrell. Dat was even slikken voor de 30-jarige Dordtenaar. "Als kind heb ik honderden ritjes gemaakt in deze achtbaan. Ik was erbij op de laatste dag dat de baan open was en sprak daar de directeur van het park. Eerst wilde hij niet dat iemand een deel van de achtbaan zou krijgen. Hij was bang dat het zou worden doorverkocht, en dat begreep ik. Toch hield ik vol. Dit is zó leuk om te hebben."

Een paar weken later kreeg Simon een verrassend mailtje: hij mocht een deel van de baan en een karretje komen ophalen. Met bus en aanhanger reisde hij de voor hem bekende weg naar Wassenaar af.

Eigen achtbaan

Inmiddels pronkt de achtbaan in zijn voortuin, zoals je op bovenstaande video kunt zien. "Er staat nu een deel van 7,5 meter in mijn tuin en het karretje rijdt. Ik was 1,5 jaar oud toen ik voor het eerst in de Kikkerachtbaan zat. Als kind zei ik: 'Later wil ik een eigen Kikkerachtbaan.' Dat is gelukt", zegt Simon lachend.