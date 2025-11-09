Terug

Afscheid van iconische Kikkerachtbaan in Duinrell

Ontspanning

Gisteren, 22:11

Na veertig jaar sluit de Kikkerachtbaan in Duinrell. De geliefde familieachtbaan heeft in die tijd ruim 650.000 ritjes en zo’n 24 miljoen passagiers verwelkomd. “Dit is echt wel een ding. Het gaat om pure historie", zegt Wessel Wit, pretparkfanaat en hoofdredacteur van Looopings.

Als zo’n achtbaan vandaag gebouwd zou worden, zou niemand ernaar omkijken, denkt Wit. "Hij is niet lang en gaat niet hard, maar juist zijn leeftijd maakt hem bijzonder. Voor veel kinderen was dit hun allereerste achtbaan. Iedereen heeft er wel een foto van, dat roept nostalgie op, een stukje van je jeugd dat verdwijnt."

Waardig afscheid

Superfan Clea van Inge maakte het laatste ritje in de glijbaan mee. “Ik vind het altijd jammer als iets nostalgisch zoals de Kikkerbaan verdwijnt. Het hoorde toch bij de geschiedenis van het park", vertelt ze.

Maandagochtend om 10.00 uur maken de medewerkers van het park het allerlaatste ritje, speciaal voor het personeel dat het langst voor Duinrell werkt. Algemeen directeur Philip van Zuylen van Nijevelt: “Voor veel Nederlanders was de Kikkerachtbaan de allereerste achtbaan ooit. We geven deze evergreen het waardige afscheid dat hij verdient.”

Door Redactie Hart van Nederland

