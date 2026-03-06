Volg Hart van Nederland
Mogelijk lening 20 miljoen euro voor uitbreiding Toverland

Mogelijk lening 20 miljoen euro voor uitbreiding Toverland

Geld

Vandaag, 20:16

Attractiepark Toverland krijgt vrijwel zeker een lening van 20 miljoen euro van de provincie Limburg om de komende jaren uit te breiden. Het pretpark in Noord-Limburg wil het geld gebruiken om onder meer een resort te realiseren en nieuwe attracties aan te schaffen.

Toverland wil met de lening van de provincie in totaal 98 miljoen euro aan financiering rondkrijgen. Een ruime meerderheid van de Provinciale Statenfracties is positief over de plannen en vindt dat die een impuls geven aan de regionale economie, zo bleek bij een commissievergadering.

Toverland draagt zelf 18 miljoen euro bij en heeft 60 miljoen euro via marktpartijen binnen. Het resterende deel waarvoor bij de provincie is aangeklopt, krijgt het park niet via de bank rond, omdat die investering op papier niet zou bijdragen aan het verdienvermogen. Met de provinciale lening wil Toverland een werkplaats en een nieuw kantoor bouwen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

