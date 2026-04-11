Kermisexploitanten slaan alarm: ritjes dreigen flink duurder te worden

Geld

Vandaag, 21:41

Door de torenhoge brandstofprijzen dreigt een ritje in de botsauto's flink duurder te worden. Kermisexploitanten slaan alarm nu het kermisseizoen net is begonnen en de kosten voor diesel en stroom blijven oplopen. Vooral ondernemers die met meerdere vrachtwagens door het land trekken, zien hun kosten hard stijgen.

Volgens branchevoorzitter en kermisondernemer Atze Lubach-Koers raken de hoge prijzen de hele sector. "De telefoon staat roodgloeiend. We kunnen de kosten niet eindeloos doorberekenen aan bezoekers, maar het wordt wel steeds moeilijker om het vol te houden", zegt hij tegen Hart van Nederland.

Vrachtwagenchauffeurs protesteerden eerder ook tegen de hoge brandstofprijzen. In de onderstaande video zie je hoe de file op de Afsluitdijk ontstond.

File op Afsluitdijk door protest truckers om hoge brandstofprijzen

Geen of weinig bezoekers

Ook kermisexploitant Toon van de Weerdt herkent de problemen. Zijn attractie 'De Chaos' kost nu 6 euro per rit, maar dat zou volgens hem eigenlijk duurder moeten worden door de gestegen kosten. "Het gevolg is dan dat er geen bezoekers komen, minder vaak komen of kiezen voor een goedkopere attractie. Dan verdien ik nog minder." Alleen al aan transportkosten naar kermissen is hij honderden euro's extra kwijt door de hoge dieselprijzen. "Wij nemen zelf verlies, maar de overheid zou ook een stap kunnen zetten."

Door Redactie Hart van Nederland

