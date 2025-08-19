Zo ziet een lesdag in de Rijdende School voor kermiskinderen eruit

Je staat er misschien niet bij stil als je op de kermis loopt, maar achter al die attracties zit een enorme kersmisgemeenschap waarbij alles in het teken staat van keihard werken en heel veel verplaatsen. Die families hebben ook kinderen die, net zoals ieder ander kind, onderwijs moeten volgen. Gelukkig is daar de Rijdende School voor uitgevonden, speciaal onderwijs voor kermiskinderen. De stichting viert dit jaar z'n 70ste verjaardag.

Een groep van tweehonderd kinderen in Nederland en het buitenland volgen onderwijs bij de school, vertelt directeur Nora Booij. "We hebben zo’n dertig leerkrachten, daarvan geeft ook een deel afstandsonderwijs. Er zijn dus ook kermisfamilies die soms in het buitenland zitten, dan is dat de enige manier."

De rijdende scholen staan verspreid over het land en de leerkrachten rijden in principe elke dag vanuit huis naar die locaties. "Natuurlijk wel op een normale rij-afstand. Als dit echt niet kan, omdat een school diep in Zeeland staat bijvoorbeeld, dan gaan ze een paar dagen een hotel in."

Bekijk in bovenstaande video hoe zo'n schooldag eruitziet.