Deze botsauto mag echt de weg op: ‘Mensen weten niet wat ze zien’

Verkeer

Vandaag, 22:38

Ze zijn er onderhand al aan gewend in Hoek van Holland: een knalrode botsauto die zoeft over de openbare weg. Berry Weterings (37) kocht het voormalige kermisgevaarte via een tweedehandswebsite, renoveerde het en rijdt er momenteel zijn dochter mee rond. Van buren kreeg hij zelfs de bijnaam Berry Botsauto.

Het voertuig steelt de show: "Mensen weten vaak niet wat ze zien en maken foto's of vragen waar ik naar op pad ben", zegt Berry tegen Hart van Nederland. Populaire uitstapjes met de botsauto zijn crossen door de duinen of simpelweg even een ijsje halen. Dochter Desmae kan haar geluk niet op met de creatie van haar handige vader. Zelf mag ze soms ook een stukje rijden.

Onderdelen van scootmobiel

Om de botsauto gebruiksklaar te kunnen maken, kocht Berry ook een scootmobiel. Hij nam onder andere de motor, wielen en het stuur en integreerde die in de botsauto. Het voertuig is volledig elektrisch en heeft zelfs een geel kentekenbewijs op de achterkant. Kortom, aan alles is gedacht.

Benieuwd hoe dat eruit ziet? Je ziet het op bovenstaande video.

