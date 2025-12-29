Volg Hart van Nederland
Zeldzame brileider op Texel in kritieke toestand opgenomen

Dieren

Vandaag, 21:07

Het gaat slecht met de zeldzame brileider die sinds januari op en nabij Texel bivakkeert. Het Texelse natuurmuseum Ecomare heeft de eend daarom gevangen om hem te kunnen verzorgen.

Ecomare meldt dat de brileider zondag is opgenomen na zorgwekkende signalen over zijn gezondheidstoestand. Het mannetje bleek in kritieke toestand te verkeren. "Sindsdien ontvangt hij intensieve zorg, gericht op stabilisatie en herstel. Het verloop is op dit moment nog onzeker en zijn situatie blijft kwetsbaar", aldus Ecomare, dat aangeeft dat het geen alledaagse patiënt is.

Het natuurmuseum meldt dat de brileider in quarantaine zit en niet zichtbaar is voor bezoekers.

Meest gespotte vogel

De brileider komt normaal alleen voor in het noordpoolgebied en is nu voor het eerst in Nederland vastgesteld. Volgens radioprogramma Vroege Vogels is het op waarnemingen.nl inmiddels de meest gespotte vogel in Nederland ooit. Marc Plomp van Vogelinformatiecentrum Texel zei zondag in het programma dat de eend zorgde "voor een hausse aan vogelaars op het eiland", ook uit het buitenland.

Door ANP

