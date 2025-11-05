Terug

Drie vogels vrijgelaten op Texel na besmeuring met olie

Dieren

Vandaag, 13:38 - Update: 21 minuten geleden

Na dagen van schoonmaken en verzorgen heeft opvangcentrum Ecomare op Texel dinsdag de eerste drie vogels vrijgelaten. De dieren raakten vorige week besmeurd met olie. Volgens opvangorganisatie SON-Respons zijn er in totaal al 140 vogels aangespoeld. "Dat is uitzonderlijk veel, het hoogste aantal in vijf jaar."

Volgens een woordvoerder van Ecomare zijn de vogels bij het opvangcentrum grondig gewassen. "Bij het wassen ontvetten we de vogels, maar het is belangrijk dat ze vanzelf weer waterdicht worden. Door het wassen verdwijnt het natuurlijke vet van de huid, dat maken ze later zelf weer aan en brengen ze opnieuw aan op hun veren."

Op dit moment zitten er nog twee vogels in de opvang. Die worden waarschijnlijk woensdag of donderdag vrijgelaten.

Storm Benjamin

Volgens SON-Respons komen dit soort incidenten vaak voor na zware stormen. "Deze vogels kwamen binnen na storm Benjamin. We treffen ook nooit één vogel aan, het zijn er altijd meerdere." Ook het Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ) bevestigt dat er nog regelmatig zeekoeten aanspoelen, maar benadrukt dat het aantal olieslachtoffers tegenwoordig veel kleiner is: "Dat is goed nieuws."

Ecomare heeft vooral zeekoeten opgevangen en één Jan-van-gent. Die laatste is nog niet klaar om te vliegen. De meest recente vogel werd vrijdag binnengebracht, en de toestroom lijkt inmiddels gestopt. Helemaal zeker durft de organisatie dat nog niet te zeggen.

Beelden: Ecomare

