Vogels besmeurd met olie spoelen massaal aan langs Noordzeekust

Dieren

Vandaag, 11:24

Langs de Noordzeekust zijn de afgelopen dagen steeds meer met olie besmeurde vogels gevonden. Inmiddels zijn er bijna honderd vogels opgevangen, meldt organisatie Son-Respons.

De dieren spoelen sinds maandag aan op verschillende plekken langs de kust. Het gaat vooral om zeekoeten en alken, en soms om een kleine alk of jan-van-gent. Een deel van de vogels is er slecht aan toe, twaalf dieren hebben het niet overleefd.

Hulp voor vogels

De vogels die in het noorden van het land zijn gevonden, worden naar een opvangcentrum in Friesland gebracht. Dieren die verder zuidelijk aanspoelen, krijgen hulp in Den Haag en Haarlem. Daar worden ze door experts gewassen, gespoeld en in speciale zwembaden gezet om te herstellen. Na een paar weken kunnen de meeste weer worden vrijgelaten in de natuur.

Hoe de vogels onder de olie zijn geraakt, is nog een raadsel. Mogelijk gaat het om een illegale lozing, zegt een woordvoerder van Son-Respons.

ANP/Hart van Nederland

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

