Met olie besmeurde vogels aangetroffen bij Texel, 'één is er slecht aan toe'

Dieren

Vandaag, 07:40 - Update: 4 uur geleden

Minstens zes met olie besmeurde zeekoeten en een jan-van-gent zijn bij Ecomare op Texel binnengebracht. De dieren zijn aangetroffen langs de hele Texelse Noordzeekust. Mogelijk zou een olievlek op de Noordzee de oorzaak zijn.

Het is voor de zeekoeten en de jan-van-gent erg vervelend dat ze met olie zijn besmeurd, want dit zorgt er namelijk voor dat de veren van de dieren niet meer waterdicht zijn. Daardoor kunnen ze zinken en verdrinken. Dierverzorger Jarco Havermans van Ecomare laat aan NH Nieuws weten dat één vogel er slecht aan toe is. "Die zit voor 80 procent onder de olie, de rest is deels besmeurd met olie op de buik."

De dieren kunnen pas weer het water op als ze gewassen zijn. Dit kan pas als ze stabiel genoeg zijn. Dierverzorgers controleren dit door de dieren elke 48 uur te wegen en bloed te prikken. Havermans laat weten dat de Kustwacht aan het onderzoeken is wat de oorzaak is en of er sprake is van een olievlek. "We wachten nog op extra informatie."

Door Redactie Hart van Nederland

