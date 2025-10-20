Terug

Jonge zwaan raakt vast in boom in Alphen aan den Rijn: brandweer schiet te hulp

Vandaag, 16:34 - Update: 5 uur geleden

Een jonge zwaan heeft het zichzelf maandagmiddag flink lastig gemaakt in Alphen aan den Rijn. Het dier raakte verstrikt in een boom bij winkelcentrum De Atlas en kon er niet meer uitkomen. De brandweer en dierenambulance moesten er aan te pas komen om het dier te bevrijden, wat veel bekijks trok.

Het ging om een opvallende reddingsactie bij het winkelcentrum. De zwaan zat zo hoog vast dat de dierenambulance de hulp van de brandweer moest inschakelen. Die kwam met een ladderwagen ter plaatse. Samen wisten ze de zwaan uit de boom te halen.

Na de redding bleek dat het dier gewond was. De dierenambulance heeft het dier daarop meegenomen naar de dierenarts voor verdere controle.

Door Redactie Hart van Nederland

