Zoveel pijn schuilt achter die 'schattige' minihondjes

Ze zijn schattig, passen in een handtas en zijn razend populair op sociale media. Maar achter het beeld van kleine hondjes gaat veel ellende schuil, waarschuwen dierenartsen. Samen met dierenwelzijnsorganisaties beginnen zij daarom de campagne 'Klein maar pijn'. Hun boodschap is duidelijk: "Koop geen minihondje."

Minihondjes, die vaak nog geen 3 kilo wegen, hebben door hun extreem kleine formaat veel gezondheidsproblemen. "Deze hondjes leven zelden pijnvrij", legt dierenarts Kelly Kessen van Dier&Recht uit. Het kleine lijfje biedt simpelweg te weinig ruimte voor de organen: "Door hun onnatuurlijke formaat kampen ze vaak met ernstige gezondheidsproblemen, die alleen maar toenemen naarmate ze ouder worden."

Te kleine schedel

Bij veel van de populaire rassen, zoals de chihuahua, dwergteckel, toy-poedel en pomeriaan, zijn de schedels te klein, waardoor hersenen en andere organen in de verdrukking komen. Dat veroorzaakt hoofdpijn, ademnood en oogproblemen. Sommige pups kunnen zelfs niet op natuurlijke wijze geboren worden en moeten via een keizersnede gehaald worden.

Ook gedragsproblemen komen vaak voor. De hondjes willen graag rennen en spelen, maar zijn daarvoor te kwetsbaar. Ze breken makkelijk hun poot of raken ernstig gewond bij contact met grotere honden. Dat zorgt voor stress en overprikkeling, waardoor ze sneller gaan bijten of blaffen.

Dure medische zorg

Dierenarts Joyce Hofman van JH Dierenklinieken in Amsterdam ziet de gevolgen dagelijks van dichtbij. "Wij zien ze pas als de klachten ernstig zijn. Dan is het eigenlijk te laat", vertelt ze. Ze behandelt elke dag meerdere minihondjes met hernia's, botbreuken, nekpijn, ademhalingsproblemen of oogontstekingen.

De medische zorg voor zulke dieren is bovendien duur. Behandelingen, MRI-scans, operaties en pijnstillers lopen flink op. "De hoogste prijs betaalt het hondje", zegt Kessen. "Het lijdt zijn hele leven onder zijn zogenaamd schattige formaat."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

De campagne 'Klein maar pijn' is opgezet door onder meer Dier&Recht, de Dierenbescherming, de Koninklijke Hondenbescherming, Caring Vets en Europese dierenartsorganisaties. Zij hopen dat mensen beter nadenken voordat ze een piepklein hondje aanschaffen.