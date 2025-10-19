Terug

Kat uit water gered in Den Haag

Dieren

Vandaag, 17:09

De brandweer in Den Haag heeft zondag een kat gered die door onbekende oorzaak in het water terecht was gekomen. De kat was ontsnapt aan de aandacht van zijn baasje.

De kat raakte te water aan de Puccinistraat. Het beestje wist zichzelf enigszins in veiligheid te brengen door op een boomstronk in het water dreef te klimmen.

Toen de brandweer eenmaal ter plaatse was, besloot een van de brandweermannen in een waterpak het water in te gaan en vervolgens de boomstronk met daarop de kat naar de kant te brengen. De kat sprong vervolgens zelf op de kant en verstopte zich direct in de bosjes. De eigenaresse wist hem uiteindelijk te vangen en mee naar huis te nemen.

Door Redactie Hart van Nederland

