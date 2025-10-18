Medewerkers Dierenambulance bedreigd bij aanrijding ree: ‘Onacceptabel gedrag’

De Dierenambulance Limburg-Noord is vrijdag ernstig belemmerd tijdens haar werkzaamheden. Nadat een reebok betrokken raakte bij een aanrijding met een personenauto, besloten de medewerkers dat er geen andere optie was dan het dier in te laten slapen. Een omstander dacht daar echter anders over. „Deze persoon gedroeg zich zeer agressief en bedreigend tegenover onze vrijwilligers en de wildbeheerder, en eiste dat het dier naar een dierenarts zou worden gebracht”, aldus de Dierenambulance op Facebook.

Het ongeval vond plaats op de weg tussen Tienray en Meerlo. Volgens de Dierenambulance was de schade aan de auto groot en raakte de ree ernstig gewond. "Er kwam veel bloed vrij, wat duidde op inwendige verwondingen. Het dier verkeerde al in shock en had dringend hulp nodig", zo staat in het Facebookbericht.

In overleg met de lokale wildbeheerder besloten de vrijwilligers en een dierenarts om het dier in te laten slapen, "om hem uit zijn lijden te verlossen". "Een ree met gebroken poten en zware inwendige verwondingen kan vrijwel nooit volledig herstellen en terugkeren naar de natuur. Hoe graag we ook hadden willen helpen, dit was op dat moment de meest diervriendelijke oplossing."

In onderstaande video zie je welke straffen er zijn in Nederland:

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Een aanwezige omstander was het echter niet met deze beslissing eens, vervolgt de Dierenambulance in het Facebookbericht. "Deze persoon gedroeg zich zeer agressief en bedreigend tegenover onze vrijwilligers en de wildbeheerder, en eiste dat het dier naar een dierenarts zou worden gebracht."

Uit veiligheidsoverwegingen is toen besloten om de ree naar de dierenarts te laten vervoeren, waar uiteindelijk dezelfde conclusie werd genomen. De ree moest uit zijn lijden worden verlost.

Excuses

De Dierenambulance benadrukt dat "meedenken en betrokkenheid altijd gewaardeerd worden", maar dat dat „bij wilde dieren niet nodig is". "Daar bestaan duidelijke afspraken en procedures voor."

Ze roepen mensen op om "vrijwilligers en deskundigen hun werk veilig en met respect te laten doen". "We betreuren het gedrag van deze man ten zeerste en hopen dat hij zijn excuses aanbiedt aan onze vrijwilligers, die dag en nacht klaarstaan voor dier én mens.”