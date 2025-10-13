Meeuw gevonden met naald in kop, dierenambulance vermoedt opzet

In een gemeenschappelijke tuin aan de Landzijde in het Haagse Escamp is onlangs een verminkte meeuw aangetroffen. Het jonge dier fladderde rond met een puntig, naaldachtig stuk metaal dwars door zijn kop, aldus Dierenambulance Den Haag. De dierenambulance schoot te hulp en vermoedt dat de meeuw opzettelijk is verminkt.

De dierenambulance rukte gelijk uit richting de plek van de melding, en kon eenmaal ter plaatse moeilijk geloven dat het dier nog in leven was. "We konden onze ogen niet geloven", zegt dierenambulancechauffeur Sherona. "De meeuw liep inderdaad rond met een naald door zijn kop. Gek genoeg was hij nog levendig en leek hij er nauwelijks last van te hebben. Het is echt een wonder dat hij dit heeft overleefd."

Dierenmishandeling kan duiden op serieuze problematiek bij de dader, legt een forensisch psycholoog uit:

0:52 Forensisch psycholoog: dierenmishandelaar kan psychopaat worden

Sherona slaagde erin de toegetakelde meeuw te vangen, waarna ze het beestje overbracht naar vogelopvang De Wulp. Daar is de naald zorgvuldig weggehaald.

'Als een schietschijf'

Omdat de dierenambulance snel ter plaatse was en tijdig medische hulp inschakelde, is de verwachting dat de meeuw een volledig herstel zal maken. "Met de juiste medicatie en goede zorg gaat deze vogel er weer helemaal bovenop komen", vertelt Sherona.

Het is onduidelijk wat de vogel precies is overkomen, maar bij Sherona en haar collega's heerst sterk het vermoeden dat de vogel opzettelijk is mishandeld. "Het is natuurlijk te gek voor woorden als dieren als schietschijf worden gebruikt. Wie doet nu zoiets? We hebben daarom ook aangifte gedaan bij de dierenpolitie", aldus Sherona.