Extra drukte bij wildopvang door met olie besmeurde vogels: 'Houden ons hart vast'

Dieren

Vandaag, 19:14

Sinds het begin van de week spoelen tientallen met olie besmeurde vogels aan op het strand. Woensdag staat de teller al op meer dan honderd zeevogels en het aantal blijft stijgen. Vogelopvangcentra hebben hun handen vol aan de arme dieren en houden hun hart vast.

Bij de wildopvang De Helderse Vallei in Den Helder zijn inmiddels twaalf besmeurde vogels binnengebracht. "Bij ons worden ze verzorgd, kunnen ze opwarmen en stabiliseren", vertelt verzorger Bep Naber aan Hart van Nederland. "We proberen ze er weer bovenop te helpen."

Door de aanraking met olie kunnen de vogels geen kant meer op. "Het verenpakket van een vogel is een heel gevoelig systeem. Het zorgt dat de vogel waterdicht is, luchtdicht is, op temperatuur blijft en kan drijven. Als er iets in de vleugel of veer komt, raken ze 'lek' en komen ze in de problemen", legt Bep uit.

Specialistische zorg

De wildopvang vraagt mensen die besmeurde vogels op het strand vinden, de dierenambulance of de opvang in te schakelen. "De vogels hebben echt specialistische zorg nodig. Dus we roepen mensen op om ze niet zelf te verzorgen, maar naar de opvang te brengen."

Hoe het komt dat de vogels onder de olie zitten, is niet bekend. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat weten dat de kustwacht heeft gezocht naar de oorzaak en satellietenbeelden zijn bekeken. "Maar het is niet te achterhalen waar de olie vandaan komt."

Door Redactie Hart van Nederland

