Help een egel de winter door: opvang zoekt dringend gasttuintjes

Goed vermaak voor het gezin, en een droge schuilplek voor het diertje: dat is het als je een egel in de tuin hebt. Helaas weten egeltjes zulke plekken zelf vaak maar moeilijk te vinden. Egelopvang Midden Nederland helpt een handje, samen met woningbezitters die een geschikte tuin tot hun beschikking hebben. In deze zogenoemde 'gasttuintjes' worden in het najaar tientallen prikkelige beestjes ondergebracht, zodat ze daar veilig en beschut hun winterslaap kunnen houden. Maar wat komt er allemaal kijken bij het 'egel-proof'maken van zo'n tuin?

Geschikte tuinen zijn hard nodig, vooral voor jonge egels die hun moeder zijn kwijtgeraakt of zijn aangevallen door andere dieren. Zij worden eerst opgevangen bij Egelopvang Midden Nederland om aan te sterken. Daarna is het de bedoeling dat ze in een veilige tuin weer wennen aan de natuur.

Egelproof gasttuintje

De aanvragen voor een egeltje in de tuin stromen binnen, maar het schort nog vaak aan écht geschikte adressen, aldus Egelopvang Midden Nederland. Een tuin met zo min mogelijk ontsnappingsmogelijkheden is een vereiste, net als een rustige en veilige omgeving waar het dier ongestoord kan verblijven.

Gastgezinnen die zich aanmelden, krijgen in het voorjaar al bezoek van iemand die de tuin komt controleren. Als de tuin geschikt wordt bevonden, worden er in het najaar een of meerdere egeltjes geplaatst. Aanvragen worden dan ook uitsluitend in het voorjaar behandeld, benadrukt Egelopvang Midden Nederland.

Benieuwd wat er verder nodig is om een egelvriendelijke tuin in te richten? Bekijk dan de video bovenaan.