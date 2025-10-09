Terug

Negen egels klaargestoomd voor het buitenleven en uitgezet in Leeuwarden

Dieren

Vandaag, 17:54

In AquaZoo Leeuwarden zijn negen jonge egels vrijgelaten die de afgelopen maanden werden opgevangen door wildopvang De Fûgelhelling. De dieren waren verzwakt of gewond binnengebracht, maar zijn inmiddels sterk genoeg om op eigen pootjes te staan. In de bossen bij het dierenpark kunnen ze in een rustige, veilige omgeving wennen aan hun zelfstandigheid. Een belangrijke tussenstap voordat ze helemaal terugkeren naar het wild.

"De meesten waren te klein of kwamen in groepjes binnen waarvan de moeder overleden of verdwenen was", vertelt Kitty Goemaat van De Fûgelhelling aan Omroep Fryslân. "Wij hebben ze grootgebracht, en nu zijn ze sterk genoeg om weer vrij te leven." Na hun vrijlating gingen de egels direct op onderzoek uit, op zoek naar een beschut plekje tussen bladeren en takken. Volgens Goemaat maken de negen dieren een goede kans om te overleven.

Beeld: AquaZoo Leeuwarden

Volgens William Kreijkes, hoofd dierverzorging bij AquaZoo, is het park een ideale tussenstop voor dieren die terugkeren naar de natuur. "We hebben hier veel ruige, beboste stukken die we bewust zo laten. Wat mensen soms 'onkruid' noemen, is voor veel lokale dieren juist van levensbelang. Daar maken we ook egels heel blij mee."

Kwetsbaar

De samenwerking tussen De Fûgelhelling en AquaZoo bestaat sinds 2020. Sindsdien zijn er via het park al ruim dertig egels uitgezet in het wild. Die hulp voor de soort is hard nodig. Omdat hun leefgebied in de natuur steeds kleiner wordt, zijn de diertjes steeds afhankelijker van de tuinen in dorpen en steden. Uit landelijke tellingen blijkt dat het aantal egels in Nederland in de afgelopen dertig jaar zelfs meer dan gehalveerd is.

Beeld: AquaZoo Leeuwarden

