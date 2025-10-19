Terug

Steeds minder schuilplekken voor egels, is de egelburcht de toekomst?

Dieren

Vandaag, 22:46

Egels hebben het moeilijk in Nederland. Veel groen verdwijnt, waardoor er steeds minder schuilplekken zijn. Ook de zoektocht naar een geschikte winterslaapplek wordt lastiger voor het stekeldiertje, ziet de Dierenbescherming. Dat moet anders, dacht Judith Duinkerken. Zij bedacht een egelburcht in het Drentse Elim. "Voor andere dieren is het er ook, waarom niet voor egels?"

De inspiratie kwam Duinkerken maanden geleden tegen op sociale media. Ze zag een filmpje van een burcht en dacht: die hulp kunnen egels ook wel gebruiken. De afgelopen dertig jaar is het aantal egels in Nederland gehalveerd, meldt de Dierenbescherming. "De vergrijzing van de achtertuinen is een van de redenen daarvoor", vertelt een woordvoerder.

Heftigere verwondingen

Door die vergrijzing is het aantal schuilplekken fors afgenomen. "De egels komen met steeds heftigere verwondingen bij ons binnen", aldus de woordvoerder. Met een klein team van vrijwilligers ging Duinkerken aan de slag. "Het ontwerp van de burcht is op een zo laagdrempelig mogelijke manier bedacht. Het zou mooi zijn als op andere plekken in Nederland ook zulke burchten voor egels gebouwd worden."

Onder een hoop met aarde is een kamertje gemaakt waar de egel kan verblijven. Door een smal tunneltje is die kamer bereikbaar. Zo smal dat niet zomaar elk dier de egelburcht kan betreden. De burcht is bedoeld voor één egel.

