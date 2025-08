Egel in Zeist vol graffiti, schoonmaak duurde ruim een uur: 'Super schrijnend'

In een tuin in Zeist trof een bewoner dinsdagochtend iets opmerkelijks aan: een egel met stekels in felroze, geel en groen. Het dier bleek de nacht ervoor bespoten te zijn met graffiti. De egel werd overgedragen aan de dierenambulance, die het beestje naar Stichting Snorhaar in Utrecht bracht.

Daar volgde een intensieve behandeling om de verf van de stekels te krijgen. "Het is echt schrikken als je zo’n egeltje binnenkrijgt met alle kleuren van de regenboog. Het is heel sneu om te zien", vertelt Stef Arens van Stichting Snorhaar aan Hart van Nederland. "We hebben ’m eerst even laten weken in olie en water. Daarna zijn we met hondenshampoo en een tandenborstel stekel voor stekel aan de slag gegaan. Dat was ingewikkeld en ging heel langzaam."

De verf is niet alleen slecht voor de huid, maar maakt de egel ook veel zichtbaarder voor roofdieren. "Dit hebben we nog nooit gezien. Het is echt super schrijnend."

Het duurde lang voordat de egel weer schoon was. Beeld: Stichting Snorhaar

Speeltoestel

Volgens Stichting Snorhaar is het niet de eerste keer dat mensen egels op een bizarre manier behandelen. "Laatst hadden we ook al een egel die op een speeltoestel was gezet waarmee kinderen rondjes draaiden. Egels rennen niet weg, maar rollen zich op. Daardoor zijn ze makkelijk op te pakken en dan krijg je dit soort taferelen."

De egel herstelt momenteel in de opvang. Als het goed gaat, mag hij binnenkort weer de natuur in.