Robotgrasmaaiers levensgevaarlijk voor egels: 'Zet ze 's nachts uit'

Robotmaaiers zijn levensgevaarlijk voor egels. Bij egelopvang 't Egelhuus in het Drentse Hollandscheveld zien ze steeds vaker verminkte slachtoffertjes doordat robotmaaiers onnodig 's avonds aan blijven staan. "Als een egel verwond raakt aan hun neus moeten ze vaak ingeslapen worden", aldus eigenaar Eddy de Jong.

Eddy verzorgt op het moment zo'n 20 egels die bij zijn opvang terecht zijn gekomen. De laatste tijd ziet hij steeds meer egels die gewond zijn geraakt door grasmaaiers. "Het is moeilijk om zeker te weten dat ze door robotmaaiers zijn geraakt", vertelt Eddy. "We zien steeds meer egels waarvan de aard van de verwondingen dit wel doen vermoeden."

Een robotmaaier kan al snel een wond van 5 centimeter aanrichten. Mensen brengen gewonde egels direct bij Eddy of ze komen daar terecht via de dierenambulance.

Nachtdieren

Het grootste probleem is volgens Eddy dat mensen hun robotmaaiers 's avonds onnodig aan laten staan. "Egels zijn nachtdieren", vertelt De Jong. "Overdag zitten ze in hun holletje en zijn de robotmaaiers niet zo'n probleem. Wanneer de dieren 's avonds naar buiten komen, gaat het vaak mis."

Egels zien slecht en ruiken daarom waar ze hun eten moeten zoeken. "Egels lopen met hun neusje omhoog om goed te ruiken. Het eerste dat vaak geraakt wordt door een robotmaaier is daarom hun neusje. Als ze hier te erg aan verwond raken, moeten ze vaak ingeslapen worden. Zonder goed reukvermogen zouden ze simpelweg verhongeren", vertelt Eddy.

Juiste apparatuur

Om stekelige slachtoffertjes te vermijden, raadt Eddy aan om de juiste robotmaaier te kopen. Robotmaaiers met een luxere functies zouden minder snel egels verminken. "Fatsoenlijke robotmaaiers hebben vaak betere detectieapparatuur en rijden minder snel egels aan", aldus Eddy. "Daarnaast is het ook belangrijk om een robotmaaier te kopen die voldoende vermogen heeft om het benodigde stuk gazon te maaien. Zo hoef je zo'n maaier alleen overdag aan te hebben staan en kun je hem 's avonds uit laten staan. Even doorsparen kan onnodig leed voorkomen."