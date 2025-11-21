Terug

Konijnen wreed mishandeld bij kinderboerderij: 'Iedereen is er kapot van'

Dieren

Vandaag, 14:49

Kinderboerderij 't Brinkie in Amsterdam is deze week flink geschrokken. In de nacht van dinsdag op woensdag zijn drie konijnen zwaar mishandeld. Twee van hen zijn spoorloos verdwenen. Dat laat de kinderboerderij weten op sociale media. Wie verantwoordelijk is voor deze afschuwelijke daad, is nog onbekend.

Een van de drie mishandelde konijntjes is getraumatiseerd. Daarnaast raakten twee dieren gewond. Eén van hen heeft op drie plekken zijn bekken gebroken, de ander heeft een verbrijzelde achterpoot. Die laatste moet worden geamputeerd. "Je moet gestoord zijn in je hoofd als je zoiets doet. De mishandeling is te wreed voor woorden. Het is een drama", vertelt dierverzorger Sheila Blokziel aan Hart van Nederland.

Inzamelingsactie

Om de medische kosten te kunnen betalen, is de kinderboerderij een crowdfunding gestart. "We begonnen met een voorzichtig bedrag. Dat hebben we nu al gehaald. Ongelofelijk. We zouden superblij zijn als we nog meer kunnen ophalen, zodat we de boerderij beter kunnen beveiligen. Alle donaties zijn welkom. Het geld komt ten goede aan de dieren en de beveiliging voor de beestjes."

Naast de gewonde knaagdieren zijn dus ook twee konijnen verdwenen. Het gaat om de witte hangoor Snowy, herkenbaar aan haar grijze oren, en het mannetje Stippel, met zwarte vlekken. Heb jij iets verdachts gezien of weet je waar de twee vermiste konijnen zijn? Neem dan contact op met de kinderboerderij via 020-6965346.

Door Redactie Hart van Nederland

