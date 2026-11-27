Bijzonder nieuws vanuit het Brabantse ZooParc Overloon. Daar zijn namelijk twee schattige Alaotra-bamboemaki geboren. Naast dat het leuk nieuws is voor dierenliefhebbers, is het ook goed nieuws voor de dierenwereld: deze halfaapjes behoren namelijk tot de meeste bedreigde primaatsoorten ter wereld. Des te meer reden voor beschuit met muisjes.

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Het park is dan ook apetrots op de twee, en hoofd dierenverzorging Koen Peters in het bijzonder: "Bij een zeldzame soort als de Alaotra-bamboemaki is iedere geboorte extra waardevol. Daarom zijn we erg blij met deze twee jongen. Tegelijkertijd richten we ons nu vooral op een rustige start, zodat ze alle kans krijgen zich goed te ontwikkelen."

De diertjes zijn nu nog niet te zien voor het publiek, maar naar verwachting zijn ze dat binnenkort wel.

Goed in de gaten houden

De geboorte vond al op 3 november plaats. Het komt vaker voor dat dierentuinen wachten met de aankondiging van het heugelijke babynieuws, bijvoorbeeld om in de gaten te houden of alles de eerste weken wel goed blijft gaan. De twee aapjes verblijven momenteel met hun moeder in het binnenverblijf, zodat ze in alle rust de geboortemaand door kunnen brengen. Het geslacht van de aapjes is nog niet bekend.

Dat deze twee primaatjes nu aan het wereldwijde totaal kunnen worden toegevoegd is goed nieuws, stelt de dierentuin. De Alaotra-bamboemaki staat als soort namelijk gigantisch onder druk: in het wild leven er nog maar 2000 tot 2500, uitsluitend rond het Alaotrameer in Madagaskar.

Verschillende planten

De dieren zijn vooral overdag actief en voeden zichzelf uitsluitend met vier verschillende planten. Dat de populatie onder druk staat komt doordat de mens veel van het leefgebied heeft afgenomen, en ook de jacht speelt een belangrijke rol.

De 59 bamboemaki's die buiten die populatie leven zitten allemaal in 19 dierenparken. ZooParc Overloon heeft deze specifieke aap sinds 2003, en doet ook mee aan een managementprogramma van de soort. Daardoor kon het gebeuren dat er vorig jaar ook al twee zijn geboren. Die zijn inmiddels verhuisd naar andere dierentuinen.