Ernstig bedreigde mhorgazelle geboren in ZooParc Overloon

Dieren

Vandaag, 08:56

In ZooParc Overloon in Noord-Brabant is een zeer zeldzame mhorgazelle geboren. Dat meldt het dierenpark maandag op Facebook. De mhorrgazelle is een ernstig bedreigde diersoort. In het wild leven nog ongeveer 250 soortgenoten.

De mhorrgazelle valt onder het Europese managementprogramma (EEP), een samenwerkingsverband tussen dierentuinen om de reservepopulatie van dieren in stand te houden. In het dierenpark in Overloon leven momenteel zeven mhorrgazelles één mannetje, vier vrouwtjes en twee jongens.

Het dierenpark laat weten blij te zijn met de geboorte van de mhorrgazelle. "Bijzonder, want deze diersoort wordt ernstig bedreigd in het wild", aldus het dierenpark op Facebook. "Elke geboorte is dus van groot belang."

Door Redactie Hart van Nederland

