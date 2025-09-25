Zó schattig: vier stokstaartjes geboren in ZooParc Overloon

Dierenpark Overloon is een schattige aanwinst rijker: er zijn vier jonge stokstaartjes geboren. De jongen zijn een paar weken geleden geboren, maar zijn nu ook voor bezoekers te bewonderen. Volgens de dierenverzorgsters gaat het goed met moeder en jongen.

De verzorgers vermoedden al dat er iets gaande was, omdat het vrouwtje de afgelopen weken meer tijd ondergronds doorbracht met een mannetje, de vader van de jongen. Het viertal drinkt nog bij de moeder en het geslacht is ook nog niet bekend bij verzorgers. "We zijn dan ook ontzettend blij met deze geboorte,” vertelt Max Kronier, hoofd van de dierenverzorging. "We laten ze de eerste tijd zoveel mogelijk met rust, zodat ze rustig het verblijf kunnen verkennen."

In het wild

Stokstaartjes worden zijn namelijk de eerste tweeënhalve maand na geboorte blind, doof en kaal. Daarom spenderen ze de eerste weken door in hun hol, veilig onder de grond. In het wild leven stokstaartjes in het zuiden van Afrika en daar beschermt het hol dat ze bouwen hen tegen roofdieren en de extreme temperaturen.