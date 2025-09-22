Terug

Jonge giraffe overleden in Safaripark Beekse Bergen

Dieren

Vandaag, 16:32

Een droevige dag voor Safaripark Beekse Bergen: de jonge giraffe Kito is overleden. Het dier, dat nog maar acht maanden oud was, werd begin dit jaar geboren als een van de vier jonge giraffen in het park.

Vorige week kreeg Kito last van ziekteverschijnselen. Verzorgers en een dierenarts grepen direct in, maar hun inzet mocht niet baten. Afgelopen woensdag overleed hij. Uit onderzoek door de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht blijkt dat een longinfectie de oorzaak was.

Volgens het safaripark zijn de overige giraffen in de groep uit voorzorg behandeld. Zij verkeren momenteel in goede gezondheid.

Begin dit jaar was er juist nog feest in de dierentuin omdat er drie giraffen tegelijk waren geboren:

Beekse Bergen viert de geboorte van maar liefst drie Nubische giraffen
1:19

Beekse Bergen viert de geboorte van maar liefst drie Nubische giraffen

