Veertien pinguïns gestorven in Safaripark Beekse Bergen: 'Klap voor verzorgers'

Treurig nieuws vanuit Safaripark Beekse Bergen. Elf Afrikaanse pinguïns, die eerder dit jaar naar het dierenpark verhuisden, zijn tussen februari en april overleden. Het is onduidelijk waaraan ze zijn gestorven. Daarnaast overleden er nog drie andere pinguïns in het park, maar volgens een woordvoerder van het dierenpark hebben die sterfgevallen niets te maken met de andere elf overleden dieren, zo meldt hij aan Hart van Nederland.

Safaripark Beekse Bergen reageert aangeslagen op het verlies. "Het is een klap voor de verzorgers. Ze doen alles voor de dieren en hebben veel passie", zegt de woordvoerder. "Ze hielden de pinguïns na de verhuizing nauwlettend in de gaten. Ze leken gezond, maar later zagen de verzorgers dat ze niet helemaal fit waren en wat sloom oogden. Ze hebben zich hard ingezet om de dieren beter te maken. Het is dus verdrietig dat ze toch zijn overleden."

Mogelijk virus of bacterie

Begin dit jaar verhuisden de elf pinguïns vanuit AquaZoo Leeuwarden naar Beekse Bergen, omdat hun soortgenoten daar eerder waren overleden, mogelijk aan een virus of bacterie. "Daardoor werd de groep veel kleiner. Pinguïns horen in een grote groep te leven. Daarom zijn ze naar onze dierentuin gekomen", aldus de woordvoerder.

De Universiteit Utrecht heeft onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak van de elf pinguïns, maar kon niet vaststellen waaraan ze precies zijn overleden. "Waarschijnlijk hadden ze hetzelfde onder de leden als de pinguïns in Leeuwarden", zegt de woordvoerder. "We hebben hierover contact met de dierentuin in Leeuwarden."

Geen zorgen over andere pinguïns

Volgens het dierenpark zijn er geen zorgen over de andere pinguïns in Beekse Bergen. Die verbleven namelijk niet in dezelfde ruimte als de elf overleden dieren. De nieuw aangekomen pinguïns zaten op een aparte plek, zodat ze konden wennen aan hun nieuwe omgeving. "Het overlijden van de elf pinguïns heeft dus geen invloed op de rest. We weten niet precies waaraan ze zijn gestorven, dus voor nu worden er geen maatregelen getroffen."