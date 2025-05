Twee pinguïns in Wildlands Emmen gedood door wilde vos

Een wilde vos heeft vorige maand twee pinguïns doodgebeten in Wildlands Adventure Zoo in Emmen. Dat blijkt uit camerabeelden en sporenonderzoek, meldt RTV Drenthe. Het dier wist 's nachts het park binnen te glippen en sloeg toe in het pinguïnverblijf.

Gelukkig komen er soms ook pinguïns bij. Bekijk in de bovenstaande video hoe ooit wel vier kuikens geboren werden in Rotterdam.

De volgende ochtend troffen dierenverzorgers de dode vogels aan. Ze vertoonden duidelijke bijtwonden, wat meteen leidde tot de verdenking van een roofdier van buitenaf. Dat vermoeden is inmiddels bevestigd, aldus een woordvoerder van het dierenpark.

"Een vos is hiervoor verantwoordelijk geweest. Inmiddels weten we ook hoe het dier is binnengekomen; dat is vastgelegd op camerabeelden en gebleken uit sporenonderzoek", vertelt de woordvoerder aan de regionale omroep.

De vos wist zich ongemerkt toegang te verschaffen tot het parkterrein. Hoe lang het dier daar heeft rondgelopen, is niet bekendgemaakt.

Maatregelen genomen

Wildlands heeft inmiddels maatregelen genomen om te voorkomen dat een soortgelijke situatie zich opnieuw voordoet. De plek waar de vos het terrein binnenkwam, is aangepast.