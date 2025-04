ZIEN: Nijlpaardjong zet eerste stappen in buitenverblijf Emmen

In dierentuin WILDLANDS in Emmen heeft een jong nijlpaard donderdagochtend voor het eerst een stap buiten gezet. Het vrouwtje werd op 8 november 2024 geboren en was sindsdien alleen binnen te zien. Nu het water buiten warm genoeg is, mocht ze eindelijk naar buiten.

Het kleintje volgde haar moeder naar het verblijf dat 'Nijlpaardenpoel' wordt genoemd. In het begin was het even wennen, maar daarna begon ze nieuwsgierig het zand te verkennen. Ook hapte ze speels in de grond, terwijl haar moeder rustig stond te eten. Bezoekers kunnen het jong nu bewonderen, zowel boven als onder water via een glazen wand.

Eerste nijlpaardjong in jaren

Het is het eerste nijlpaardjong in Emmen sinds 2008. De moeder, inmiddels 35 jaar oud, beviel van haar zevende jong. De vader kwam vorig jaar over uit België. Met zijn komst keerde na jaren weer een mannetje terug in de groep.

Het nijlpaard wordt in het wild bedreigd. Daarom doet WILDLANDS mee aan een Europees fokprogramma dat moet bijdragen aan het behoud van deze diersoort.