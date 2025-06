Drachtig rendier uit voorzorg gedood om Q-koorts in dierentuin

In GaiaZOO in Kerkrade is een bosrendier gedood dat drachtig was toen in de dierentuin Q-koorts werd vastgesteld. Het dier vormde een risico voor verdere verspreiding van de ziekte, omdat de bacterie vrijkomt bij de geboorte van kalfjes of bij een miskraam, legt de dierentuin uit.

Gelukkig komen er ook diertjes bij in GaiaZOO. Een paar maanden terug was er nog een heuse babyboom in de Limburgse dierentuin, zo is te zien in bovenstaande video.

Eerder deze week werd bekend dat zeker zes bosrendieren in de Limburgse dierentuin Q-koorts hebben opgelopen. De besmettingen kwamen aan het licht toen vier drachtige dieren een miskraam kregen.

Advies aan bezoekers

Het RIVM raadde mensen eerder aan om naar de huisarts te gaan als ze een longontsteking hebben of koorts met hoofdpijn, en op 29 april, 11 mei, 18 mei, 21 mei of 1 juni in GaiaZOO zijn geweest. Op deze data zijn er jongen geboren, aldus GaiaZOO. Deze geboortes vonden achter de schermen plaats, waardoor het risico voor bezoekers beperkt zou zijn. De hele kudde is inmiddels gevaccineerd en vertoont geen afwijkend gedrag, meldt GaiaZOO. De dieren worden de komende weken nog afgeschermd, de dierenverzorgers en een dierenarts houden ze "nauwlettend" in de gaten. "Een bezoek aan GaiaZOO is veilig. We hebben alle voorzorgsmaatregelen genomen die ons door de NVWA en GGD zijn geadviseerd en hebben daarnaast nog extra maatregelen genomen om het risico nog verder te beperken."

