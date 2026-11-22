Een waterschildpad heeft zich voor het eerst succesvol voortgeplant in de Nederlandse natuur. Dit ontdekte Faunawatch nadat de organisatie een melding had ontvangen van een nest met jonge schildpadjes in Dirksland. Het gaat om de uitheemse lettersierschildpad. Faunawatch noemt het een 'zorgwekkende ontdekking'.

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Tot nu toe werd gedacht dat ons klimaat te koud was voor deze exoten. "Maar onze voorzitter en dierenarts Dr. Tim Huijsmans concludeert dat de eieren vorig jaar zomer zijn gelegd, de jongen in het nest hebben overwinterd en dit voorjaar zijn uitgekropen. Waar onderzoekers dit pas rond 2050 verwachtten, zorgt klimaatverandering ervoor dat dit nu al gebeurt. Dit is zelfs de meest noordelijke bevestigde voortplanting van deze soort!", aldus Faunawatch op Facebook.

In het wild leven in Nederland al ongeveer tweehonderdduizend uitgezette lettersierschildpadden. Maar dat ze zich nu ook hier kunnen voortplanten, is volgens Faunawatch geen goed nieuws: "Ze vormen een grote bedreiging voor inheemse vissen en bedreigde amfibieën. Als ze zich nu ook zelfstandig gaan voortplanten, verliest het huidige uitsterfbeleid zijn effect."

Beeld: Faunawatch

Nest eerder dit jaar ontdekt

Het nest werd op 3 mei ontdekt na de vondst van een dode babyschildpad. Bij nader onderzoek kwamen ook levende jongen tevoorschijn. Volgens Faunawatch waren zestien van de 21 gevonden eieren succesvol uitgekomen.

Onderzoekers van de organisatie zagen aan de hand van onder meer de tekening op het buik- en rugschild en het streeppatroon op de kop dat het om nakomelingen van de lettersierschildpad ging. De organisatie denkt dat klimaatverandering ervoor zorgt dat deze invasieve soorten zich sneller in Noordwest-Europa vestigen.